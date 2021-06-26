Hatayspor’un başarısıyla şenlenecek

İlk kez yer aldığı Süper Lig'de 6. sırayı alarak müthiş bir performans sergileyen Hatayspor, bu başarılarını yeni stadında taçlandırmaya hazırlanıyor. Bordo-beyazlıların 26 bin 600 seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Hatay'da toplu açılış törenlerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, stat açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları yapacağız. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabıyla Hatayımızın hoşgörü atmosferi içerisinde bulunduğu için sizleri bu anlamda da selamlıyorum.

142 MİLYON 900 BİN TL'YE YAPILDI

Yeni stat, 142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil basketbol, voleybol ve tenis başta olmak üzere her branşa hizmet etmesi planlanıyor.

GENÇLERE NE LAYIKSA ONU YAPACAĞIZ

Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok. Bıraktığımız gibi kalmış Hatay. İşte arkamda 26 bin 600 kişi kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar ise laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız. Hatayspor Stadyumu müstesna statlarımızdan biri oldu. Bordo- Beyaz stadımızın, gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarısıyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."