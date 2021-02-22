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Ligin flaş ekibi bordo-beyazlılar, 6 maçtır yenilmeyen Erzurum’u deplasmanda 3 golle geçti. 47’de kaleci Szumski’yi kırmızıyla attıran kral Boupendza, pozisyonun devamını frikikten müthiş bir golle taçlandırdı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Hatayspor şov

SÜPER Lig'de kasırgası dinmiyor. Bordo-beyazlılar, 6 maçtır bileği bükülmeyen ve 7 maçlık kendi rekoruna koşan 'u da deplasmanda 3-1'le geçti. 23'te Katranis ve 45+3'te de penaltıdan Diouf attıkları gollerle, ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

ERZURUM'DA, 47'de Boupendza'yı düşüren kaleci Szumski kırmızı gördü. Frikikte topun başına geçen Gabonlu gol kralı, jeneriklik bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3. 90+3'te Oltan'ın golü sadece tabelayı değiştirdi: 1-3. 3 maçtır yenilmeyen Hatay, deplasmanda üst üste 3. kez kazandı.

KRAL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

ERZURUM'U da boş geçmeyip, gol krallığı yarışında 18 golle zirvede yer alan Boupendza, gördüğü sarı kartla cezalı durum düştü. 24 yaşındaki Gabonlu santrfor, Hatay'daki A.Gücü maçında oynayamayacak.

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