Hatayspor şov

SÜPER Lig'de Hatayspor kasırgası dinmiyor. Bordo-beyazlılar, 6 maçtır bileği bükülmeyen ve 7 maçlık kendi rekoruna koşan Erzurumspor'u da deplasmanda 3-1'le geçti. 23'te Katranis ve 45+3'te de penaltıdan Diouf attıkları gollerle, ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

ERZURUM'DA, 47'de Boupendza'yı düşüren kaleci Szumski kırmızı gördü. Frikikte topun başına geçen Gabonlu gol kralı, jeneriklik bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3. 90+3'te Oltan'ın golü sadece tabelayı değiştirdi: 1-3. 3 maçtır yenilmeyen Hatay, deplasmanda üst üste 3. kez kazandı.

KRAL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

ERZURUM'U da boş geçmeyip, gol krallığı yarışında 18 golle zirvede yer alan Boupendza, gördüğü sarı kartla cezalı durum düştü. 24 yaşındaki Gabonlu santrfor, Hatay'daki A.Gücü maçında oynayamayacak.