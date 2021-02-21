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Teknik Direktörü 'dan galibiyet yorumu! "Sabırlı oynamayı tercih ettik"

Teknik Direktörü , 3-1 galibiyetle sona eren BB maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 16:32
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan galibiyet yorumu! "Sabırlı oynamayı tercih ettik"

'in 26. haftasında , 'nda karşılaştığı BB 'u 3-1 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü , maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Erdoğan, zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "6 haftadır gerçekten Süper Lig'de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Bunu analiz ederken sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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