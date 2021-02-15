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Hatay'ı Munir kurtardı

sahasında 4 maçtır kazanamıyor. Alanya da deplasmanda üst üste 3. beraberliğini aldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Hatay'ı Munir kurtardı
Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta , 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede 'dan 1 puanı, kalecisi Munir'in mütniş performansı sayesinde kurtardı. Bordo-beyazlılarda Popov, 45. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla atıldı. 49'da Efecan'ın vuruşu direkten döndü. İkinci yarıda 10 kişi oynayan Hatay'ın Faslı kalecisi Munir, yaptığı 7 kurtarışla takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Maçta 7'si isabetli 13 şut çeken, yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Alanyaspor, deplasmanda üst üste 5 yenilginin ardından 3. beraberliğini aldı. Hatayspor'un ise 2 yenilgi, 2 beraberlikle evinde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
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