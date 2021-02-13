Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'de ocak ayı transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir ve Fenerbahçe ile de ismi anılan Hataysporlu Aaron Boupendza, gelecek planları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil'le ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Boupendza, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarımı durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum."