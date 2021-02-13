Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"GOLLERİN GÜZELLİĞİNİ KÜNEFEYE BAĞLIYORLAR"

"Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum."

"Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."