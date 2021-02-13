Haberler Hatayspor Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

Boupendza'dan transfer ve açıklaması!

'de şu ana kadar attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu , flaş açıklamalarda bulundu. Gelecek planlarından bahseden yıldız forvet, 'nin omba transferi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:00
Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

'de ocak ayı transfer döneminde başta olmak üzere ve ile de ismi anılan Hataysporlu , gelecek planları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

'nin gündem yaratan transferi 'le ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Boupendza, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarımı durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum."

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"GOLLERİN GÜZELLİĞİNİ KÜNEFEYE BAĞLIYORLAR"
"'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum."

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp . Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı 'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz."

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

"İLERİDE NE OLACAĞINI BİLMEK İMKANSIZ"
"Şimdilik 'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. , bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli"

Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

MESUT ÖZİL İTİRAFI!
"'de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de 'di, onu da gördüm."

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