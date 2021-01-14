Muhammed Mert Hatayspor'da! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin açılmasının ardından Hatayspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-beyazlı kulüp, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu takımından orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kulübümüze ve Muhammed Mert'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.







