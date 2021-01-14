Haberler Hatayspor Muhammed Mert Hatayspor'da! İşte sözleşme detayları

'da! İşte sözleşme detayları

, . Lig ekiplerinden takımından orta saha oyuncusu ’i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Altınordu ile 7 lig, 2 kupa maçı olmak üzere toplam 9 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapmadı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:49
Muhammed Mert Hatayspor'da! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin açılmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-beyazlı kulüp, . Lig ekiplerinden takımından orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

'nden yapılan açıklamada "kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Başkanı Doç. Dr. katıldı. Kulübümüze ve Muhammed Mert'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



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