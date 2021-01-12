Haberler Hatayspor Hatayspor'la anlaşan Muhammed Mert Altınordu'dan ayrıldı

'la anlaşan Muhammed Mert 'dan ayrıldı

. Lig ekiplerinden 'da ekibi Atakaş 'la anlaşan Muhammed Mert takımdan ayrıldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:00
Hatayspor'la anlaşan Muhammed Mert Altınordu'dan ayrıldı

Kulübünden yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanan Muhammed Mert'in temsilcisi Atakaş 'a transfer olduğu belirtildi.

ile 'in hazırlayıcı takım 'ye geçtiği, , ve 'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Altınordu, günü çift idmanla tamamladı. İlk olarak Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki fitness salonunda kuvvet antrenmanı yapan Altınordulu futbolcular daha sonra 'ndeki çalışmada pas çalışması, sınırlı alan oyun ve taktik oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden ve 'nin fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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