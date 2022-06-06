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Melike tarih yazdı

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 87 kiloda sahne alan Melike Günal, üç gümüş madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Melike tarih yazdı

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +87 kiloda Melike Günal adını tarihe yazdırdı. Milli sporcu, koparmada 108, silkmede 134 ve toplamda 242 kiloyla üç gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmayı başardı. Aynı kiloda mücadele eden Aleyna Kaymaz ise koparmada 101, silkmede 125, toplamda 226 kiloyla sıralamada dördüncü sırada yer aldı. Milli sporcular, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösterdi.

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