1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Halter Haberleri 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi

1. Uluslararası sona erdi

1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi

'te düzenlenen 1. Uluslararası 'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti. Valilik, Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar sona erdi.

Türk sporculardan kadınlarda +87 kiloda Merve Günal, koparmada 98, silkmede 127 ve toplamda 225 kilo olmak üzere 3 aldı. 87 kiloda ise Tuğçe Boynueğri koparmada 97 kiloyla gümüş madalya alırken silkmede 113 kiloyla 4. oldu. Tuğçe, toplamda da 210 kiloyla bronz madalya kazandı.

  1. 17.11.2019
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