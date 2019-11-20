Görme Engelliler Halter Milli Takımı’ndan 13 madalya

Şampiyonanın son gününde Erkan Öztürk altın madalya kazandı

Mısır'ın Giza şehrinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 1 altın madalya kazanan Türkiye, organizasyonu 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonada; 2 altın, 8 gümüş, ve 3 bronz madalyanın sahibi olan Milliler, tarihi bir başarıya imza attı.

Kafile, Cuma günü saat 15:30'da yurda dönecek..