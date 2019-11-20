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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Milli Takımı’ndan 13 madalya

Görme Engelliler Halter Milli Takımı’ndan 13 madalya

’da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası’nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu , 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonanın son gününde kazandı

'ın Giza şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 1 altın madalya kazanan , organizasyonu 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonada; 2 altın, 8 gümüş, ve 3 bronz madalyanın sahibi olan Milliler, tarihi bir başarıya imza attı.
Kafile, Cuma günü saat 15:30'da yurda dönecek..

  1. 20.11.2019
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