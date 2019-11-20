Görme Engelliler Halter Milli Takımı’ndan 13 madalya
Mısır’da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası’nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu Erkan Öztürk, 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Şampiyonanın son gününde Erkan Öztürk altın madalya kazandı
Mısır'ın Giza şehrinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 1 altın madalya kazanan Türkiye, organizasyonu 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonada; 2 altın, 8 gümüş, ve 3 bronz madalyanın sahibi olan Milliler, tarihi bir başarıya imza attı.
Kafile, Cuma günü saat 15:30'da yurda dönecek..
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Görme Engelliler Halter Milli Takımı’ndan 13 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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