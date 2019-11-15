1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Gaziantep'te başladı - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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1. Uluslararası Halter Turnuvası 'te başladı

1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Gaziantep'te başladı

Valiliği, Belediyesi ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Halter Turnuvası başladı.

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılışında konuşan Türkiye Başkanı , 'nu kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını ve kendisini saygıyla andıklarını söyledi.

"Naim Süleymanoğlu, 50 yıllık kısa ömründe çok büyük başarılara imza attı." diyen Taşpınar, "Vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldırdı. İsmi uluslararası arenada duyuldu, ünlü dergilere kapak oldu. '' unvanını aldı. Federasyon olarak her yıl onun adına Türkiye Şampiyonası düzenliyoruz. Adını yaşatmak için etkinliklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

JALOOD: NAİM SÜLEYMANOĞLU, BİR TÜRK KAHRAMANI

Dünya Halter Federasyonu (IWF) Mohammed Jalood, Naim Süleymanoğlu gibi değerli bir isim için düzenlenen turnuvada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakası niteliğindeki bu turnuvaya IWF adına davet edildiği için çok mutlu olduğunu anlatan Jalood, "Türkiye her zaman yüksek seviyede müsabakalar organize etti. Naim Süleymanoğlu, bir Türk kahramanı ve bütün dünyada bilinen büyük bir halterci. Türk yöneticilerin Naim'i ölümünden sonra anmaları, onun adına organizasyonlar düzenlemeleri çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Akkuş, "Naim Süleymanoğlu sadece ülkemiz için büyük bir sporcu değildi. Dünya halteri için hala bir sembol ve kahraman olarak anılıyor." açıklamasında bulundu.

ŞAHİN: BU ÖZEL İSİM ADINA TURNUVA YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Belediye Başkanı , Naim Süleymanoğlu'nun iman, kararlılık ve cesaret demek olduğunu vurguladı.

Süleymanoğlu'nun büyük bir marka olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Onun geçtiği zorlu süreçlerde yanında olan rahmetli Turgut Özal'ı da minnetle anıyorum. Bu özel isim adına turnuva yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vali ile birlikte bizim bir hedefimiz var. 'Spor Şehri '. O yüzden ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Gençliğiyle yükselen Gaziantep için buradayız."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'na ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını aktararak, şehrin böylesi önemli bir turnuvayı düzenleme kapasitesinin bulunduğunu herkese ispat ettiklerini belirtti.

Turnuvanın açılışına, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci , Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve22 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin başrol oyuncusu Hayat Von Eck de katıldı.

Turnuva 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

  1. 15.11.2019
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