Türkiye halterde 35 madalya aldı
13 Aralık 2018, Perşembe
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halterde 35 madalya aldı

Türkiye halterde 35 madalya aldı

5. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) 'nı , toplam 35 madalyayla tamamladı.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da sona eren şampiyonada Türk sporcular 6 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin onar erkek ve kadın sporcuyla katıldığı şampiyonada 19 ülkeden, 170 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada sıkletlerinde madalya kazanan isimler şöyle:

Kadınlar:

49 kilo/Şaziye Erdoğan: 3 altın.

49 kilo/Pelinsu Bayav: 3 gümüş.

55 kilo/: 3 bronz.

59 kilo/Ayşegül Çakın: 3 gümüş.

64 kilo/Berfin Altun: 1 altın ve 1 bronz.

64 kilo/Nuray Levent: 1 bronz.

76 kilo/Dilara Narin: 2 bronz.

+87 kilo/Melika Günal: 3 bronz.

Erkekler:

55 kilo/Muammer Şahin: 2 gümüş ve 1 bronz.

61 kilo/: 2 altın ve 1 gümüş.

61 kilo/Ramazan Sarı: 1 bronz.

73 kilo/Ahmet Turan Okyay: 2 gümüş ve 1 bronz.

96 kilo/İbrahim Arat: 2 bronz.

89 kilo/Eşref Yakut: 3 bronz.

  1. 13.12.2018 22:17
  2. Güncelleme: 13.12.2018 22:19
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