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Haberler Haberler Muğla deprem son dakika! 7 Ağustos az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Muğla deprem son dakika! 7 Ağustos az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri... Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı vatandaşları korkuttuç AFAD'dan alınan ilk bilgilere göre, saat 10.10'da Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kaydedilen sarsıntı, çevre illerden de hisedildi. Yerin 10.86 kilometre derinliğinde sığ odaklı kaydedilen sarsıntının detayları merak ediliyor. İşte 7 Ağustos Muğla, Marmaris depreminin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 10:35
Muğla deprem son dakika! 7 Ağustos az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Akdeniz havzası, Cuma sabahı meydana gelen sığ odaklı bir sarsıntıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından geçilen son dakika verilerine göre, 7 Ağustos Cuma günü saat 10:10:55'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesine 73.68 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, deniz tabanının 10.86 kilometre altında kırıldı. Yüzeye yakın derinliği sebebiyle Muğla'nın güney kıyılarında hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı. İşte detaylar!

AFAD DUYURDU: 4,1 İLE SALLANDI

Deprem Dairesi'nin paylaştığı sismik rapora göre deprem, 35.96883 Kuzey enlemi ve 28.06583 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Akdeniz ile Ege'nin kesişim alanında yer alan bu sarsıntı, bölgedeki aktif tektonik hatların hareketiyle meydana geldi. Depremin ardından ilgili birimler, sahil şeridinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığını belirlemek üzere anlık takip başlattı.

MARMARİS DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü açık deniz olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, sığ odaklı olması nedeniyle Muğla'nın kıyı ilçelerinde yankı buldu. Sarsıntı, başta en yakın kara noktası olan Marmaris olmak üzere; Datça, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde hissettirdi. Bunun yanı sıra, coğrafi yakınlığı bulunan komşu il Aydın'ın güney kıyı kesimlerinde ve Rodos Adası çevresinde de hafif bir sallantı şeklinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

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