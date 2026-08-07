Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos
Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un yayımladığı son hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Ağustos ayının ikinci hafta sonunda yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, 8-9 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu ve sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak? Detaylar ve hafta sonu hava durumu tahmin raporu haberimizde!
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 09:59
HİSSEDİLEN SICAKLIK 43 DERECEYE ÇIKACAK
AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 30-33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Özellikle cumartesi günü bunaltıcı havanın etkisini artıracağı belirtilirken, uzmanlar güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Açık alanda bulunacakların bol sıvı tüketmesi, güneşten koruyucu önlemler alması ve uzun süre güneş altında kalmaması tavsiye ediliyor.
Öte yandan pazar günü İstanbul genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra etkili olabileceği değerlendirilirken, kısa süreli kuvvetli sağanaklarla birlikte yıldırım, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
Hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olması beklenirken, gök gürültülü sağanak görülebilecek bölgelerde ani su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor. İstanbul'da ise hafta sonu, Cumartesi günü belirgin ve yaygın bir yağış beklentisi bulunmazken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü gök gürültülü ve yer yer sağanak yağışlı olacağını duyurdu.
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