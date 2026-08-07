Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre yurt genelinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Marmara Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul'da hafta sonunun genel olarak sıcak ve zaman zaman parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı saatlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmalarını tavsiyede bulundu. İşte hafta sonu hava tahmin raporu ve merak edilenler!