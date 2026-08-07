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Haberler Haberler Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un yayımladığı son hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Ağustos ayının ikinci hafta sonunda yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, 8-9 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu ve sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak? Detaylar ve hafta sonu hava durumu tahmin raporu haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 09:59
Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre yurt genelinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Marmara Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul'da hafta sonunun genel olarak sıcak ve zaman zaman parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı saatlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmalarını tavsiyede bulundu. İşte hafta sonu hava tahmin raporu ve merak edilenler!

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Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre hafta sonu yurt genelinde yaz mevsimine uygun sıcak hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de güneşli hava ön planda olurken, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde öğleden sonra yerel sağanak geçişleri görülebilecek. Sıcaklıkların birçok ilde mevsim normalleri civarında veya yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un son değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde hava sıcaklığının 30-33 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yer yer yaklaşık 10 derece daha yüksek değerlere ulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren nem oranının artmasıyla birlikte bunaltıcı hava etkisini daha fazla hissettirecek ve hissedilen sıcaklık, özellikle nemli bölgelerde 43 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

HİSSEDİLEN SICAKLIK 43 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 30-33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Özellikle cumartesi günü bunaltıcı havanın etkisini artıracağı belirtilirken, uzmanlar güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Açık alanda bulunacakların bol sıvı tüketmesi, güneşten koruyucu önlemler alması ve uzun süre güneş altında kalmaması tavsiye ediliyor.

Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

Öte yandan pazar günü İstanbul genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra etkili olabileceği değerlendirilirken, kısa süreli kuvvetli sağanaklarla birlikte yıldırım, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Hafta sonuna dikkat: Hissedilen sıcaklık 43 dereceye çıkacak! 8-9 Ağustos

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olması beklenirken, gök gürültülü sağanak görülebilecek bölgelerde ani su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor. İstanbul'da ise hafta sonu, Cumartesi günü belirgin ve yaygın bir yağış beklentisi bulunmazken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü gök gürültülü ve yer yer sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

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