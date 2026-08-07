Polis olma hayali kuran binlerce adayın beklediği 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı başvuru süreci başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, Polis Meslek Yüksekokullarına bu yıl 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kontenjanından 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Başvurular belirlenen tarihler arasında çevrim içi olarak alınırken, adaylar başvuru şartları, TYT taban puanı, yaş kriteri ve başvuru ekranını araştırmaya başladı. Peki PMYO başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar!

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı 25. Dönem PMYO başvuruları 7 Ağustos Cuma günü başladı. Başvurular 13 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu tarihten sonra sistem başvuru kabul etmeyecek.

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

Adaylar başvurularını Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra adayların kişisel bilgilerini kontrol ederek istenen belgeleri sisteme yüklemeleri ve başvuru işlemlerini onaylamaları gerekiyor. Başvuru ekranına Polis Akademisi'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru işlemleri şu adımlarla gerçekleştiriliyor:

Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'ne e-Devlet hesabıyla giriş yapın. Başvuru formunda yer alan bilgileri eksiksiz doldurun. Gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyin. Başvurunuzu kontrol ederek onaylayın. Başvuru durumunuzu sistem üzerinden takip edin.

Sınav aşamalarına ilişkin tarih ve duyurular da Polis Akademisi tarafından daha sonra ilan edilecek.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dönem PMYO başvurularında adaylarda aranan temel şartlardan bazıları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2026 YKS TYT puan türünden en az 250 ham puan almış olmak (şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için en az 200 ham puan),

1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak,

Kadın adaylarda en az 162 cm, erkek adaylarda en az 167 cm boya sahip olmak,

Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

Sağlık, güvenlik soruşturması ve diğer yönetmelik şartlarını taşımak.

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PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ön başvuru sonuçlarının ardından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücreti ve ödeme bilgileri Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecek. Yetkililer, ön başvuru sonuçları açıklanmadan ücret yatırılmaması gerektiğini de vurguladı.

PMYO 2026'DA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında PMYO'lara toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.

Kontenjan dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

2 bin 560 erkek aday

630 kadın aday

60 şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı