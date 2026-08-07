İspanya futbolunun en köklü organizasyonlarından Süper Kupa, gelecek sezon Türkiye'ye taşınıyor. Radio Cero'dan Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre, 2027 İspanya Süper Kupası şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak. Turnuvanın yarı final eşleşmeleri de netleşti: Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun İstanbul'a kayma sebebi ilginç bir takvim çakışmasına dayanıyor. Süper Kupa'nın geleneksel ev sahibi Suudi Arabistan, 2027'nin Ocak-Şubat döneminde AFC Asya Kupası'nı ağırlayacağı için aynı tarihlerde bu organizasyona yer veremiyor. Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) alternatif arayışına girdi; Katar'ın başkenti Doha da masadaki seçenekler arasındaydı, ancak tercih İstanbul'dan yana kullanıldı.

Dörtlü formatta oynanacak turnuva futbolseverlere İstanbul'da büyük bir organizasyon yaşatacak. Süper Kupa normalde ocak ayında düzenleniyordu, ancak yoğun takvim nedeniyle 2027 edisyonu şubat ayına ertelendi