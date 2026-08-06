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Haberler Haberler Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz hayatını kaybetti

Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Serdar Aziz’in babası Sadri Aziz (68), geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 19:00
Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz (68), geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde Serdar Aziz'in çok üzgün olduğu görüldü.

Bir dönem Bursaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası 31 Temmuz Cuma günü evinde kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 6 gün süren tedaviye rağmen Aziz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sadri Aziz'in cenazesi ailesi tarafından alınarak Nilüfer ilçesi Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'ne getirildi. Buradaki törene Serdar Aziz'in yakınlarının yanı sıra spor camiasından katılım oldu. Törende Serdar Aziz'in üzgün olduğu görüldü.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sadri Aziz'in cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

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