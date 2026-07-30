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Haberler Haberler Bu hafta sonu ne sınavı var? 1-2 Ağustos hangi sınavlar yapılacak?

Bu hafta sonu ne sınavı var? 1-2 Ağustos hangi sınavlar yapılacak?

1-2 Ağustos 2026 hafta sonu öncesinde binlerce aday ve öğrenci arama motorlarında "Bu hafta sonu ne sınavı var?", "1-2 Ağustos cumartesi ve pazar günü hangi sınavlar yapılacak?", "ALES/2 ne zaman, saat kaçta?" ve "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM ve üniversitelerin sınav takvimlerine göre bu hafta sonu milyonları ilgilendiren kritik sınavlar gerçekleştirilecek. İşte 1-2 Ağustos 2026 hafta sonu sınav takvimi, sınav saatleri ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 17:33
Bu hafta sonu ne sınavı var? 1-2 Ağustos hangi sınavlar yapılacak?

Ağustos ayının ilk hafta sonu olan 1 - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde sınava girecek adaylar ve yakınları, sınav takvimi ve saatlerini yakından takip ediyor. Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşlar ile sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak adaylar, arama motorlarında "Hafta sonu ne sınavı var?", "1-2 Ağustos cumartesi ve pazar günü hangi sınavlar var?", "ÖSYM bu hafta sonu sınav yapacak mı?" ve "ALES/2 ne zaman, saat kaçta?" başlıklarını yoğun şekilde sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) güncel takvimi ile üniversitelerin akademik takvimlerine göre 1-2 Ağustos 2026 hafta sonu iki önemli sınav organizasyonu gerçekleştirilecek. İşte 1-2 Ağustos 2026 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavlar, başlama saatleri ve detaylar...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) güncel takvimi ile üniversitelerin akademik takvimlerine göre 1-2 Ağustos 2026 hafta sonu iki önemli sınav organizasyonu gerçekleştirilecek.

1) ÖSYM 2026-ALES/2 (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)

Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans yapmak veya öğretim görevlisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların katıldığı 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Adayların sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartları ile en geç 09.30'da sınav okulunda hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir. Sonuçlar 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak.

2) ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin ders tamamlama ve not yükseltme mücadeleleri olan bütünleme sınavları 1 - 2 Ağustos 2026 Cumartesi ve Pazar günleri 3 ayrı oturumda tamamlanacak.

1. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi — Saat 09.30

2. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi — Saat 14.00

3. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar — Saat 15.00

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