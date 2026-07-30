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Haberler Haberler Cuma hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz 2026 Diyanet Cuma hutbesi

Cuma hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz 2026 Diyanet Cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 31 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesi yayınlandı. Bu haftanın hutbe konusu "Helal Haram Duyarlılığı" olarak belirlendi. Cuma namazı için camilere akın edecek olan milyonlarca vatandaş arama motorlarında "31 Temmuz 2026 Cuma hutbesi konusu nedir?", "Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi metni yayınlandı mı?", "Helal haram duyarlılığı Cuma hutbesi tam metni" sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Temmuz 2026 Cuma hutbesi metni, konusu ve Cuma namazı öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:51
Cuma hutbesi yayınlandı! 31 Temmuz 2026 Diyanet Cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki tüm camilerde irat edilmek üzere 31 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde camileri dolduracak olan milyonlarca Müslüman, bu hafta minberlerden yükselecek olan mesajları merakla bekliyor. Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinin konusunu "Helal Haram Duyarlılığı" olarak belirledi. Cuma namazına katılacak olan vatandaşlar arama motorlarında "31 Temmuz Cuma hutbesi yayımlandı mı?", "Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?", "Diyanet Helal Haram Duyarlılığı hutbe metni" ve "31 Temmuz 2026 Cuma hutbesi PDF indir" başlıklarını yoğun şekilde sorguluyor. İşte 31 Temmuz 2026 Cuma hutbesinin öne çıkan mesajları, konusu ve detaylar...

31 TEMMUZ 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

31 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinin başlığı "Helal Haram Duyarlılığı" oldu.

HELAL HARAM DUYARLILIĞI

Muhterem Müslümanlar!

Helaller ve haramlar; kulu, Allah'ın rızasına kavuşturan ilahi ölçülerdir. Kişiye, hayat yolculuğunda iyi ile kötüyü gösteren kılavuzlardır. Bizler, Allah Resûlü (s.a.s)'in "Helâl bellidir, haram da bellidir…"[i] sözünden de biliyoruz ki, helal ve haram apaçık ortaya konulmuştur.

Aziz Müminler!

Dinimiz İslam ile bizlere bildirilen her bir emir ve yasak; insanın haysiyetini, nesillerin emniyetini ve toplumun huzurunu muhafaza etmek gibi hikmetler barındırmaktadır. Mesela, Yüce Rabbimiz; neslin devamını sağlayan evliliği helal, "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir"[ii] ayeti kerimesiyle de toplumu yok eden zinayı haram kılmıştır. Aynı şekilde Allah Teâlâ, toplumda düzen ve adaleti sağlayacak olan ticareti, alın teriyle kazanmayı, emek vermeyi bizlere helal kılarken; bereketi yok eden faizi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, ticaret malının ayıbını saklamayı, kısaca insanları aldatmayı haram kılmıştır.

Kıymetli Müslümanlar!

Şunu da bilmeliyiz ki, helal haram duyarlılığı, sofraya konulan lokmanın temiz olmasıyla sınırlı değildir. Mesela, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar… Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar…"[iii] ayetleri, iffet ve hayâ gibi insanın onurunu yücelten çok önemli bir hususa işaret etmektedir. Dolayısıyla erkek kadın her Müslüman, iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli, insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmalıdır. Müslümana düşen; hayâ, iffet ve ahlakın bir araya geldiğinde anlamlı olduğunu idrak etmektir. Hem sosyal hayatta hem de dijital mecralarda mahremiyet sınırlarına dikkat etmek; dilini yalandan, gözünü haramdan uzak tutmaktır.

Değerli Müminler!

Paylaşma duygusunu ortadan kaldıran, nimeti adilce paylaşmanın önünde en büyük engel olan israf da böyledir. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaçken ve israf bize yasaklanmış durumdayken,[iv] ülkemizde tonlarca ekmeğin çöpe atılması, sularımızın sorumsuzca sarf edilmesi helal haram sınırının aşıldığına bir işarettir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Rahmet Elçisi (s.a.s)'in, "…Kişinin malını helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacağı!"[v] sözüyle bizleri ikaz ettiği bir çağa şahitlik etmekteyiz. Helalin hor ve hakir görüldüğü, haramın özendirildiği, gayr-ı meşru söz ve davranışların makul sayıldığı bir zamanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Şunu unutmayalım ki, insanların canına, malına, iffet ve şerefine kastetmek, kamu malına el uzatmak; rüşvet, tefecilik, hırsızlık, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötülüklerden uzak durmak, ancak Yüce Rabbimizin, helal haram ölçüleriyle çizdiği, dosdoğru yolunda olmaktan geçmektedir.

Hutbemizi, Cenâb-ı Hakk'ın şu çağrısıyla bitiriyoruz: "Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz olan şeylerden yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır."[vi]

[i] Müslim, Müsâkât, 107.

[ii] İsrâ, 17/32.

[iii] Nûr, 24/30,31.

[iv] A'râf, 7/31.

[v] Buhârî, Büyû', 23.

[vi] Bakara, 2/168.

👉 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CUMA HUTBESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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