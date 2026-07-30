Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için bahar yarıyılı ders tamamlama ve not yükseltme fırsatı olan bütünleme sınavı için geri sayım sona eriyor. Yarıyıl sonu (final) sınavlarının ardından bütünleme sınavına katılarak mezuniyet veya sınıf geçme hakkı elde etmek isteyen binlerce öğrenci, sınav takvimi ve oturum detaylarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?", "ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak?", "ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" ve "ATA AÖF büt sınav giriş belgesi OBS alma" başlıkları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte 2026 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri, oturum saatleri ve sınav giriş yeri sorgulama ekranına ilişkin güncel detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi 2025-2026 akademık takvimine göre; ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 1 - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde eş zamanlı olarak toplam 3 oturum halinde tamamlanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? (OTURUM SAATLERİ)

Hafta sonu iki güne yayılan sınavların oturum gün ve saat planlaması şu şekildedir:

1. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 09:30

2. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar Saat 15:00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini resmi kanallar üzerinden renkli ya da siyah-beyaz çıktı alarak temin edebilirler.

👉 ATA AÖF OBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ