CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 bahar yarıyılı bütünleme sınavı heyecanı başladı. Sınava kısa bir süre kala öğrenciler arama motorlarında "2026 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?", "ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 oturum halinde gerçekleştirilecek ATA AÖF bütünleme sınavı oturum saatleri, giriş yeri sorgulama ekranı (OBS) ve sınav sürecine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 17:16
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için bahar yarıyılı ders tamamlama ve not yükseltme fırsatı olan bütünleme sınavı için geri sayım sona eriyor. Yarıyıl sonu (final) sınavlarının ardından bütünleme sınavına katılarak mezuniyet veya sınıf geçme hakkı elde etmek isteyen binlerce öğrenci, sınav takvimi ve oturum detaylarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?", "ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak?", "ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" ve "ATA AÖF büt sınav giriş belgesi OBS alma" başlıkları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte 2026 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri, oturum saatleri ve sınav giriş yeri sorgulama ekranına ilişkin güncel detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi 2025-2026 akademık takvimine göre; ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 1 - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde eş zamanlı olarak toplam 3 oturum halinde tamamlanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? (OTURUM SAATLERİ)

Hafta sonu iki güne yayılan sınavların oturum gün ve saat planlaması şu şekildedir:

1. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 09:30

2. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar Saat 15:00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini resmi kanallar üzerinden renkli ya da siyah-beyaz çıktı alarak temin edebilirler.

👉 ATA AÖF OBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Inter Turku-Başakşehir | CANLI İZLE
Trabzonspor-Al Sadd | CANLI
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Külliye’de Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: İnsanlık suçu işliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku!
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 18:40
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 18:20
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 18:18
Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar? Beşiktaş Danimarka'da nasıl tur atlar? 17:58
Trabzonspor-Al Sadd | CANLI Trabzonspor-Al Sadd | CANLI 17:48
Kartal Danimarka deplasmanında Kartal Danimarka deplasmanında 16:01
Daha Eski
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 15:52
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 15:26
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 15:13
Trabzonsporlu stoper kiralık olarak gitti Trabzonsporlu stoper kiralık olarak gitti 15:11
G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Transfer... G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Transfer... 14:08
Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı detayları! Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı detayları! 13:57