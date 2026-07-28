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Haberler Haberler Jamal Musiala kimdir? Musiala kaç yaşında, nereli?

Jamal Musiala kimdir? Musiala kaç yaşında, nereli?

Dünya futbolunun ve Almanya Millî Takımı'nın en yetenekli genç yıldızları arasında yer alan Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla sergilediği üstün performansla sporseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dar alandaki estetik driplingleri ve oyun vizyonuyla tanınan yıldız futbolcu hakkında arama motorlarında "Jamal Musiala kimdir?", "Jamal Musiala kaç yaşında, nereli?", "Jamal Musiala hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Jamal Musiala'nın hayatı, kariyeri, oynadığı takımlar ve biyografisi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 21:05
Jamal Musiala kimdir? Musiala kaç yaşında, nereli?

Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Jamal Musiala, hem kulübü FC Bayern München hem de Almanya Millî Futbol Takımı ile sergilediği performansla dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Piyasa değeri ve saha içerisindeki kıvrak zekasıyla dikkat çeken genç yıldız, futbolseverler tarafından arama motorlarında "Jamal Musiala kimdir?", "Musiala kaç yaşında?", "Musiala aslen nereli, hangi milli takımda oynuyor?" ve "Musiala mevkisi ne?" sorularıyla sıkça araştırılıyor. İşte Jamal Musiala'nın hayatı, kariyeri, başarıları ve merak edilen tüm detayları...

JAMAL MUSIALA KİMDİR?

Jamal Musiala, 26 Şubat 2003 tarihinde Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyaya gelmiştir. Günümüz itibarıyla 23 yaşındadır. Nijerya asıllı İngiliz bir baba (Daniel Richard) ve Polonya kökenli Alman bir annenin (Carolin Musiala) çocuğu olarak dünyaya gelen Musiala, çocukluğunun büyük bölümünü İngiltere'de geçirmiştir. Bu çok kültürlü yapısı sayesinde hem İngiltere hem de Almanya vatandaşlığına sahiptir.

Jamal Musiala kimdir

JAMAL MUSIALA HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan 1.84 metre boyundaki futbolcu, ana mevki olarak on numara (Ofansif orta saha) pozisyonunda görev yapmaktadır. Teknik kapasitesi, yüksek top kontrolü ve dar alandaki çalım yeteneği sayesinde ihtiyaç duyulduğunda sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da üst düzey performans sergilemektedir.

Jamal Musiala kimdir

KARİYER YOLCULUĞU VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbol hayatına Almanya'da TSV Lehnerz altyapısında başlayan Musiala, ailesinin İngiltere'ye taşınmasıyla birlikte sırasıyla Southampton ve Londra devi Chelsea altyapılarında yetişti.

Chelsea Altyapısı (2011–2019)

Genç yaş kategorilerinde dikkat çeken Musiala, 8 yıl boyunca Chelsea akademisinde gelişim gösterdi.

Bayern Münih (2019-Günümüz)

Temmuz 2019'da 16 yaşındayken Bayern Münih altyapısına transfer oldu. Kısa sürede A takıma yükselerek Bayern Münih tarihinde Bundesliga'da forma giyen ve gol atan en genç futbolcu unvanlarını elde etti.

Milli Takım Tercihi

Alt yaş kategorilerinde hem İngiltere hem de Almanya formaları giyen Musiala, A Millî Takım düzeyinde tercihini doğduğu ülke olan Almanya'dan yana kullandı. 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları ile 2022 ve 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında Panzerler'in en önemli kozlarından biri oldu.

Jamal Musiala kimdir

BAŞARILARI VE ŞAMPİYONLUKLARI

Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen zengin bir kupa koleksiyonuna sahip olan Musiala'nın öne çıkan başarıları:

  • UEFA Champions League Şampiyonluğu (Bayern Münih)
  • Bundesliga Şampiyonlukları (Bayern Münih)
  • DFB-Pokal (Almanya Kupası)
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa
  • EURO 2024 Gol Kralı (Ortak)

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