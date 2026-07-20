Marmara Bölgesi, son günlerin en sıra dışı doğa olaylarından birine sahne oluyor. 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul'un özellikle batı yakasındaki birçok ilçeden peş peşe "dev çekirge" ihbarları ve paylaşımları gelmeye başladı. Boyutları 10-12 santimetreyi bulan büyük çekirgeleri pencerelerinde, balkonlarında ve iş yerlerinde gören vatandaşlar hem büyük bir şaşkınlık hem de panik yaşıyor. Peki, İstanbul'da çekirge sayısı neden birdenbire arttı? Bu çekirgeler nereden geldi, insanı ısırır mı ve tarım alanları dışında şehirlere bir zararı var mı? İşte sıcak gelişmeler ve merak edilen tüm soruların yanıtları...

İSTANBUL'DA ÇEKİRGELER EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE GÖRÜLÜYOR?

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Trakya genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) tarım arazilerinde yoğunluk oluşturan dev çekirge sürülerinin göç rotasını İstanbul'a doğru çevirdiği bildirildi.

İSTANBUL'DA ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI?

Balkanlar Üzerinden Gelen Göç dalgası

Komşu ülkeler ve Trakya hattında üreyen sürünün, rüzgarların da etkisiyle Marmara içlerine kadar yayılması.

Anormal Hava Sıcaklıkları ve Dengesiz Yağışlar

Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kış ve bahar aylarının normallerin üzerinde sıcak geçmesi, ardından gelen ani yağışlar çekirgelerin üreme ve yumurtlama döngüsünü hızlandırdı.

Işık Kirliliği ve Şehirleşme

Doğal yaşam alanlarında besin arayan ve göç eden çekirgelerin, şehirlerin yoğun gece ışıklarına kapılarak mesken alanlarına yönelmesi.

DEV ÇEKİRGELER İNSANA ZARAR VERİR Mİ, ISIRIR MI?

Evlerinde ilk kez bu kadar büyük boyutlu çekirgelerle karşılaşan İstanbulluların en büyük endişesi, bu canlıların sağlık açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığı yönünde. Uzmanlar, kent merkezlerinde görülen bu uzun ve büyük yeşil/kahverengi çekirgelerin doğrudan insanlara saldırma ya da insanı ısırma gibi bir huyu olmadığını belirtiyor. Bu canlılar zehirli değildir ve doğrudan bir sağlık tehdidi oluşturmazlar.