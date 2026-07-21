Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarını geride bırakan adaylar için en kritik dönemeç olan tercih süreci başlıyor. ÖSYM'nin 2026 YKS sonuçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edeceğini duyurmasıyla birlikte, adayların gözü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas sistemine çevrildi. Eşit Ağırlık (EA) puan türünün her yıl en çok ilgi gören ve kontenjanları hızla dolan bölümlerinin başında gelen Hukuk Fakültesi, 2026 tercih döneminde de trend aramalar arasındaki yerini koruyor. Adaylar arama motorlarında "YÖK Atlas Hukuk Fakültesi taban puanları kaç?", "2026 Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları ne kadar yükseldi?", "Hukuk Fakültesi başarı sırası barajı kaç bin?" ve "Devlet üniversiteleri Hukuk kontenjanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla güncellenen YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı verileri ışığında Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları, baraj kuralı ve detaylı tercih rehberi...

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRASI BARAJI KAÇ BİN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karar doğrultusunda, Hukuk Fakültesi'ni tercih edebilmek için uygulanan başarı sırası barajı devam ediyor. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en düşük 125.000'inci (125 bin) başarı sırasına sahip olmak gerekmektedir. YKS sonuçlarına göre EA puan türünde ilk 125 binlik dilime giremeyen adaylar, üniversitelerin kontenjanı boş kalsa dahi tercih listelerine Hukuk Fakültesi'ni ekleyememektedir.

YÖK ATLAS HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı verilerine göre öne çıkan bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültesi son yıl oluşan taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi:

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fransızca): ~100-150 Başarı Sıralaması

~100-150 Başarı Sıralaması Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ~3.000 - 4.500 Başarı Sıralaması

~3.000 - 4.500 Başarı Sıralaması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ~4.000 - 6.000 Başarı Sıralaması

~4.000 - 6.000 Başarı Sıralaması Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ~8.000 - 11.000 Başarı Sıralaması

~8.000 - 11.000 Başarı Sıralaması Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ~12.000 - 16.000 Başarı Sıralaması

~12.000 - 16.000 Başarı Sıralaması Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi: ~18.000 - 23.000 Başarı Sıralaması

Vakıf Üniversiteleri (Burslu / İndirimli):

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu): ~150 - 300 Başarı Sıralaması

~150 - 300 Başarı Sıralaması Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu): ~100 - 250 Başarı Sıralaması

~100 - 250 Başarı Sıralaması TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu): ~1.000 - 2.000 Başarı Sıralaması

2026 HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARINDA SON DURUM

ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan ön bilgilendirme kılavuzuna göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Türkiye ve KKTC'deki devlet ile vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerine ayrılan toplam kontenjan hedefleri belirlendi. Eğitimde niteliği artırmak amacıyla devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam Hukuk kontenjanları kademeli olarak dengelenmekte ve sınıflardaki öğrenci sayıları optimize edilmektedir.

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI İLE HUKUK FAKÜLTESİ NASIL ARAŞTIRILIR?

Adaylar, YÖK'ün resmi sistemi olan YÖK Atlas üzerinden şu detaylı bilgilere ulaşabilirler:

yokatlas.yok.gov.tr adresine girin. "Lisans Tercih Sihirbazı" sekmesine tıklayarak Eşit Ağırlık (EA) alanını seçin. Program adı kısmına "Hukuk" yazarak filitreleme yapın. Açılan listede üniversitelerin son 4 yıla ait taban puanlarını, net ortalamalarını, yerleşenlerin geldikleri liseleri, akademisyen sayılarını ve tavan/taban sıralamalarını inceleyebilirsiniz.

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