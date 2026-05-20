Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

Megakentte dev final mesaisi başladı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde trafiğe kapatılacak yolları resmen ilan etti. 20 Mayıs trafiğe kapatılan yollar listesi ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif yollar, toplu taşıma kullanacak vatandaşların da gündeminde. Stadyum çevresinde alınacak tedbirlerin tüm detayları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 11:34
İstanbul'da bugün büyük futbol coşkusu yaşanırken, ulaşıma çıkacak sürücüler için kritik bir son dakika uyarısı yapıldı. "20 Mayıs 2026 Çarşamba bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?" sorusu, sabah saatlerinden itibaren trafiğe takılmak istemeyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak dev UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 3 ilçede birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan o yollar ve alternatif güzergahlar...

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? (20 MAYIS 2026)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamaya göre, Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi final müsabakası nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde geçici olarak araç trafiğine kapatılan yollar şu şekildedir:

ÖNCELİKLİ VE TAMAMEN KAPATILAN KRİTİK NOKTALAR

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli (Çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır)

Şehit Mehmet Caddesi

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu

Maçka dönüşleri

📌 İLÇELERE GÖRE TRAFİĞE KAPATILAN DİĞER YOLLAR

Beşiktaş ve Şişli Bölgesi: Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak.

Beyoğlu Bölgesi: Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Asker Ocağı Caddesi.

Emniyetten Önemli Not: Maç günü yaşanabilecek anlık yaya ve araç trafiği yoğunluğuna göre, stadyum çevresine bağlanan muhtelif cadde ve sokaklar da gerekli görüldüğü takdirde kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabilecektir.

İSTANBUL'DA KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Mayıs Çarşamba sabahı erken saatlerde başlayan yol kapatma uygulamaları, müsabaka bitimine ve taraftarların stadyumdan güvenli bir şekilde tahliyesi tamamlanana kadar devam edecektir. Karşılaşmanın saat 22:00'de başlayacağı ve kupa seremonisi ile tahliye işlemlerinin gece yarısını bulacağı göz önüne alındığında, kapatılan yolların 21 Mayıs Perşembe günü ilk saatlerinde (gece 01:00 - 02:00 civarı) kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılan yollar nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına şu güzergahların alternatif rota olarak kullanılmasını önerdi:

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Barbaros Bulvarı

Büyükdere Caddesi

Trafik Uyarısı: Final müsabakası sebebiyle Taksim, Nişantaşı, Kabataş, Karaköy ve Beşiktaş hatlarında gün boyu aşırı araç yoğunluğu yaşanması öngörülmektedir. Bu bölgelerde seyahat edecek vatandaşlarımızın kişisel araçları yerine metro (M2 hattı), füniküler ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önemle tavsiye edilir.

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
Süper Lig'in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray'dan Camavinga hamlesi!
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek
