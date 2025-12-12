CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Günlük işlem hacmi 200 milyar TL oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalara yer verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Borsa İstanbul'un sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi adına şirketlerin finansmanına önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, "Son 5 yılda borsada işlem gören şirket sayısı 200 artarak 600'e yaklaştı. Bu şirketler, toplam hacminin dörtte birini oluşturuyor. Günlük işlem hacmi ise 25 milyar TL'den 200 milyar TL'ye yükseldi" dedi. BIST'ın Dünya Borsalar Federasyonu'ndan teknoloji ödülü aldığını belirten Ergün, "Sürekli yapılan sistem geliştirmeleri ile emir sayısı kapasitesini 8, işlem sayısı kapasitesini 7 ve emir iletim hızımızı 4 kat artırdık. Yatırımcılarımıza güvenli, hızlı ve uluslararası standartlarda bir piyasa erişimi sunuyoruz. Yeni veri merkezimizi kısa süre içinde devreye almayı planlıyoruz. Operasyonlarımıza yapay zeka kullanımını artırıyor, takas süresini T+2'den T+1'e indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, geliştirdiğimiz teknolojiyi yurt dışında diğer borsalara sunarak küresel ölçekte büyüyoruz. Büyüme ve teknolojide küresel standartları yakalayan bir finansal güç merkeziyiz" dedi.

