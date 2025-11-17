CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Az önce deprem nerede oldu? 17 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Az önce deprem nerede oldu? 17 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “17 Kasım güncel deprem listesi” sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Az önce deprem nerede oldu? 17 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu, 17 Kasım itibarıyla vatandaşların internet üzerinden en sık araştırdığı başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle farklı şehirlerde hissedilen sarsıntıların ardından pek çok kişi Google üzerinden "Bugün deprem oldu mu?", "Deprem hangi bölgede gerçekleşti?" ve "Son dakika deprem bilgileri" şeklinde aramalar yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor ve verileri düzenli şekilde güncelliyor. Bu nedenle gün boyunca yaşanan sarsıntılar, büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileriyle birlikte resmi kaynaklarda listeleniyor. Depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğünü merak ederken uzmanlar da artçı sarsıntı olasılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle küçük şiddetli depremler bile çokça araştırılıyor.

17 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ👈

AHaber CANLI YAYIN

Aslan Arias için transfer planını belirledi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30
Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... 00:30
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 00:30