Az önce deprem nerede oldu? 17 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu, 17 Kasım itibarıyla vatandaşların internet üzerinden en sık araştırdığı başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle farklı şehirlerde hissedilen sarsıntıların ardından pek çok kişi Google üzerinden "Bugün deprem oldu mu?", "Deprem hangi bölgede gerçekleşti?" ve "Son dakika deprem bilgileri" şeklinde aramalar yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor ve verileri düzenli şekilde güncelliyor. Bu nedenle gün boyunca yaşanan sarsıntılar, büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileriyle birlikte resmi kaynaklarda listeleniyor. Depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğünü merak ederken uzmanlar da artçı sarsıntı olasılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle küçük şiddetli depremler bile çokça araştırılıyor.

17 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

