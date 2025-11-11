CANLI SKOR ANA SAYFA
ADANA HAVA DURUMU: 11 Kasım Adana'da hava nasıl?

ADANA HAVA DURUMU: 11 Kasım Adana'da hava nasıl?

Adana’da sıcak günler geride kalıyor! 11 Kasım Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 24‑26 °C civarında seyredecek, öğleden sonra bulutlanma artacak ve sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:01
ADANA HAVA DURUMU: 11 Kasım Adana'da hava nasıl?

11 Kasım Pazartesi günü şehir genelinde gündüz sıcaklıkları 24‑26 °C civarında olacak ve gün boyunca ılık bir hava hakim olacak. Ancak öğleden sonra bulutlanmanın artması bekleniyor ve özellikle öğleden sonraki saatlerde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu nedenle dışarı çıkacakların yanına mutlaka şemsiye alması öneriliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek ve 17‑18 °C civarına inmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık daha da düşerek serin bir gece yaşanmasını sağlayacak. Rüzgâr, güney-güneydoğudan hafif ve zaman zaman orta şiddette, 6 km/sa hızla esecek. Nem oranı %14 civarında olacak, bu da havanın oldukça kuru olacağı anlamına geliyor. Ayrıca çiy noktası 1°C ve basınç değeri 1015 mb olarak ölçülüyor. Adana'da gün boyu görüş mesafesi yaklaşık 16 km olarak tahmin edilirken, hava kalitesi orta seviyede olacak. Bu şartlar, dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya mevsimlik giysi tercih etmenin uygun olacağını gösteriyor.

ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Adana'da bu hafta hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Bugün şehir genelinde ılık bir hava hakim olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Yağış olasılığı yalnızca %5, rüzgâr güney-güneydoğudan 6 km/sa hızla hafif, zaman zaman orta şiddette esecek. Hava kalitesi orta seviyede, görüş mesafesi yaklaşık 16 km ve nem oranı %14 civarında olacak. Çiy noktası 1°C, basınç ise 1015 mb olarak ölçülüyor.

12 EKİM ADANA HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde 18°C ile bulutlu bir hava bekleniyor. Gün ortasında yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek ve sıcaklık 25°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve 21°C civarına düşecek, gece ise 18°C'de seyredecek. Yaklaşık 2 mm yağış beklendiğinden yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak.

ADANA HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

  • Pazartesi: 29°C, parçalı bulutlu (haftanın en sıcak günü)
  • Salı: 27°C, az yağışlı (2 mm)
  • Çarşamba: 24°C, parçalı bulutlu
  • Perşembe: 22°C, bulutlu
  • Cuma: 19°C, yağışlı (9 mm)
  • Cumartesi: 15°C, gökgürültülü sağanak (4 mm)
  • Pazar: 12°C, hafif yağışlı (1 mm)

AHaber CANLI YAYIN

