Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da yağış bekleniyor mu? Meteoroloji’den kritik uyarılar!

“Bugün hava nasıl?” sorusu 11 Kasım Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Yapılan son dakika hava durumu açıklamalarına göre birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar için kuvvetli yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Güncel tahminlere göre İstanbul’da öğleden sonra yağış bekleniyor, dışarı çıkacakların şemsiye ve yağmurluk bulundurması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, 11 Kasım 2025 Salı günü Türkiye genelinde hava şartları oldukça değişken olacak. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklık ve yağış dengesi farklılık gösterecek, bu nedenle vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi öneriliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde sağanak yağış etkili olacak ve bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım hava durumu verilerine göre, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir değil, sağanak ve gök gürültülü yağış riski bulunan diğer illerde de tedbirli olmak gerekiyor. Ani sel, su taşkını ve kaygan zemin riskine karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve planlarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yapılan iller hangileri? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? türkiye genelinde yağmur yağacak mı?

11 KASIM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde sağanak yağış etkili olacak ve bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceği uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerde vatandaşların ani su baskını, sel riski ve kaygan zemin gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğun yağışın etkili olabileceğini, öğleden sonra ise yağışın bazı bölgelerde zaman zaman kuvvetlenebileceğini belirtiyor. Bu nedenle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapacakların, trafik ve yol koşullarıa ekstra dikkat etmesi öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul özelinde ise hava durumu detayları şöyle: Sabah saatlerinden itibaren şehir genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Öğle ve öğleden sonraki saatlerde yağışın şiddeti artabilir ve bazı bölgelerde lokal gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Bu nedenle şehirde yaşayan vatandaşların yanlarında şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurması, özellikle dışarıda uzun süre vakit geçirecekler için öneriliyor. Akşam saatlerinde ise yağışın zaman zaman etkisini azaltması bekleniyor, ancak gece boyunca hava parçalı bulutlu ve serin seyredecek.

TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, 11 Kasım 2025 Salı günü Türkiye genelinde hava koşulları değişken olacak. Ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu, yer yer ise çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz bölgeleri ile Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani su taşkını, sel ve kaygan zemin gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

🌪 Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo çiziyor. Ancak yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle dışarıda uzun süre vakit geçireceklerin giysilerini buna göre ayarlamaları önem taşıyor.

Rüzgâr durumu ise genel olarak güneyli yönlerden esecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu da özellikle deniz ve kara ulaşımında kısa süreli dalgalanmalar ve serinlik etkisi yaratabilir.

☂ Meteoroloji uzmanları, bu dönemde hava şartlarının ani değişebileceğini vurguluyor ve vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip ederek, dışarı çıkarken tedbirli olmalarını öneriyor. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı verilen Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında yaşayanlar için şemsiye, su geçirmez giysi ve dikkatli sürüş öneriliyor. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklık düşüşü nedeniyle hafif bir ceket veya mevsimlik giysi tercih etmek uygun olacak.

