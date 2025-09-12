MasterChef ana kadroda yer alacak son yarışmacı kim oldu? 12 EYLÜL 2025

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Eylül 2025 Pazar akşamı yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için eleme adayları mutfakta mücadele edecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:39
MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 12 Eylül'de yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşanacak. Adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışacak. Detaylar haberimizde...

YEMEKLERDE HANGİ ANA ÜRÜN KULLANILACAK?

Yarışmacılar, bamya ile hünerlerini göstererek yarışmayı kazanmaya çalışacaklar.

MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACI ANA KADRODA YER ALDI?

Masterchef'te 12 Eylül Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti.

