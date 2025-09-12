Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA 12 EYLÜL | Gelinim Mutfakta'nın 1669. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gelinim Mutfakta'da haftayı hangi yarışmacının birinci tamamlayacağı merak edilirken, 11 Eylül Perşembe günü çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA 12 EYLÜL KİM KAZANDI?

12 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.