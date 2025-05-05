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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 5 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 5 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 5 Mayıs 2025 tarihli 32891. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Mayıs Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 07:59
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Resmi Gazete'de bugün! 5 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 5 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Mayıs Pazartesi tarihli 32891. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/2675 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/28016 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/37428 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/40161 Başvuru Numaralı Kararı

👉5 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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