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Haberler Haberler 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları RESİMLİ | Çanakkale Şehitleri Anma sözleri ve mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları RESİMLİ | Çanakkale Şehitleri Anma sözleri ve mesajları

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile İtilaf kuvvetleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri ile Türk'ün gücü tüm dünyaya ispatlandı. Türk Tarih Kurumu kaynaklarına göre 55 binden fazla şehit verdiğimiz bu savaşın her yıldönümü, hem bir kutlama hem de anma günü olarakyad edilmektedir. Çanakkale Zaferi'nin ruhunu mesajlarında da yansıtmak isteyenler için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:34
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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları RESİMLİ | Çanakkale Şehitleri Anma sözleri ve mesajları

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI | Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu zafer, 1915 yılında, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çanakkale Boğazı'na yapılan deniz saldırısını başarıyla püskürtmesiyle tüm dünyaya Türk'ün gücünü kanıtlamıştır. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları resimli, Çanakkale Şehitleri Anma sözleri ve mesajlarını sizler için derledik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESİMLİ MESAJLARI 2024

Çanakkale, bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin simgesidir. O zaferin tohumları, yüreklerde atılan cesaret tohumlarıdır. Zaferimiz kutlu olsun...

Çanakkale'de yazılan destan, Türk milletinin vatan sevgisi ve kahramanlığının ölümsüzleştiği bir sayfadır. Bu zafer, gözyaşı ve kanla yazılmış bir aşk hikayesidir.

Çanakkale, toprağın altındaki kahramanların, gökyüzünde özgürlüğü müjdeleyen martıların ve denizin mavi dalgalarının ortak destanıdır.

Çanakkale Zaferi, karanlığa meydan okuyan bir milletin ışık saçan zaferidir. O gün, sadece toprak değil, yürekler de vatan için çarpıyordu.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ KISA

Çanakkale, binlerce şehidin kanıyla sulanmış bir vatanın sembolüdür. O zafer, yıldızları bile kıskandıran bir destanın başlangıcıdır.

Çanakkale, sadece bir coğrafi nokta değil, özgürlük ateşinin ilk kıvılcımının yakıldığı meşale gibidir. O zafer, sonsuza dek milletimizin gurur kaynağı olacaktır.

Çanakkale'de toprağa düşen her bir kahraman, gelecek kuşaklara bırakılan en değerli mirastır. O zafer, asla unutulmayacak ve daima yüreklerimizde yaşayacaktır.

Çanakkale, tarihin en şanlı sayfalarından biridir. O zafer, sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin dirilişinin de simgesidir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ UZUN

Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanıdır. Topraklarımızı korumak uğruna verilen o destansı mücadele, yüreklerimizde sonsuza kadar yaşayacak bir zaferdir. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Çanakkale'de, korkunun ve umutsuzluğun ortasında bile yüreklerinde vatan sevgisi ve inançla dolu olan kahramanlarımız, tarihin en parlak zaferlerinden birini kazandılar. Onların azmi ve kararlılığı, milletimizin gücünün ve birliğinin en büyük göstergesidir.

Çanakkale'de, her karış toprağın üzerinde şehitlerimizin kanıyla yazılmış bir destan yatıyor. Onların mücadelesi, bizlere vatan sevgisinin ve milli birliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bugün, onların mirasına layık olmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.

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