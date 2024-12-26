Bayrampaşa su kesintisi - Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2024)

Bayrampaşa su kesintisi 26 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'nın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 26 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bayrampaşa 26 Aralık Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAYRAMPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: KARTALTEPE MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YILDIRIM MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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