Eyüpsultan su kesintisi - Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2024)

Eyüpsultansu kesintisi 26 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 26 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Eyüpsultan 26 Aralık Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

EYÜPSULTAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: AKŞEMSETTİN MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmekted

ETKİLENEN MAHALLE: ALİBEYKÖY MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DÜĞMECİLER MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESENTEPE MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

ETKİLENEN MAHALLE: KARADOLAP MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: RAMİ CUMA MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: RAMİ YENİ MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SAKARYA MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SİLAHTARAĞA MAH

AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TOPÇULAR MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLPINAR MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇIRÇIR MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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