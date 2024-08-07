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e-DEVLET KİRA KONTRATI YENİLEME EKRANI | e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden kira kontratı yapabileceklerini duyurdu. Kira işlemlerini kolaylaştırarak vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak uygulama sonrası e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 16:19
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e-DEVLET KİRA KONTRATI YENİLEME EKRANI | e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında konuştu. Yılmaz yıl sonuna kadar kiracıların sözleşme yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirtti. Peki, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır? e-Devlet kira kontratı yenileme ekranı ve detaylar haberimizde...

E-DEVLET KİRA KONTRATI YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİRA KONTRATINDA YENİ DÖNEM!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında konuşan Yılmaz, e-Devlet kapısında yeni tasarlanan hizmetleri anlattı. Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" dedi.

Ev sahibi ile kiracının akdetmiş olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek.

Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup, sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne bildirilmiş sayılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Kira kontratı için turkiye.gov.tr devlet kapısı girişi yapılır. E Devlet sayfasının sağ üst kısımda 'size nasıl yardım edebilirim' arama kısmına Adıma Yapılan Kira Ödemeleri yazıldığında Gelir İdaresi Başkanlığı Adıma Yapılan Kira Ödemeleri kısmından işlem yapabilirsiniz.

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