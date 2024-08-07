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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 ÖSYM AİS | Lise KPSS (Ortaöğretim) geç başvuru tarihi ne zaman, bitti mi?

Lise mezunlarının katıldığı Ortaöğretim KPSS Eylül ayında gerçekleştirilecek. Temmuz ayında başvuruları alınan sınav için başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru süresi boyunca yeniden başvuru hakkı elde edebiliyor. Peki, Lise KPSS (Ortaöğretim) geç başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ekranı ve detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:47
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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 ÖSYM AİS | Lise KPSS (Ortaöğretim) geç başvuru tarihi ne zaman, bitti mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU 2024 | ÖSYM tarafından her 2 yılda bir gerçekleşen lise mezunlarına yönelik KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. 18 Temmuz Perşembe günü başlayan başvurularla birlikte binlerce lise mezunu aday, memur olmak için birbiriyle yarışmak üzere başvurusunu tamamladı. Peki Lise KPSS (Ortaöğretim) geç başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? İşte KPSS Ortaöğretim geç başvuru ekranı ve adım adım başvuru...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular, 6 Ağustos Salı günü başlayacak. Geç başvurular, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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2024 KPSS ORTAÖĞRETİM NASIL BAŞVURULUR?

KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da. ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sisteme TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş giriş yapan adaylar, başvuru sürecini ÖSYM sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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