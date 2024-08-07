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30 Ağustos Cuma resmi tatil mi? | 30 Ağustos 2024 okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı, kapalı mı?

Büyük Taarruz zaferimizin 102. yıl dönümünü olan 30 Ağustos bu yıl Cuma günüe denk geliyor. Hafta içi olması dolayısıyla ise vatandaşlar bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Devlet kurumlarında işi olanlar 30 Ağustos 2024 okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı, kapalı mı? sorgusu yapıyor. Peki, 30 Ağustos Cuma resmi tatil mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 18:14
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30 Ağustos Cuma resmi tatil mi? | 30 Ağustos 2024 okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? | Türk tarihinin en önemli günlerinden olan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2024 RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan edildiği gün; Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi olarak kutlanan 30 Ağustos günü, ülkemizde 1926 yılında ilk kez Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır ve kutlanmaya devam etmektedir.

2024 YILINDA HANGİ RESMİ TATİLLER KALDI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2024 yılında Salı gününe denk gelmektedir.

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