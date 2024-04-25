BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Heerenveen - PSV 20:30 CSKA Moskova - Spartak Moskova 21:30 Royal Antwerp - Union Saint-Gilloise 22:00 Brighton - Manchester City

22:00 Go Ahead Eagles - Feyenoord

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