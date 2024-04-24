Haberler Haberler TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV 8 canlı izlemek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Programları ve dizileri ile dikkat çeken TV 8'de özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programları oldukça fazla takip ediliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 08:20
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TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI SÜRPRİZİ!

TV 8'de 18 Nisan Perşembe günü futbolseverlere sürpriz bir yayın yer alacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Exxen platformundan yayınlanması beklenen müsabakanın TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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