23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Özellilkle İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar ise 23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Salı otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarının, resmi tatil günlerinden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılması tahmin ediliyor. Ancak, henüz resmi bir duyuru yapılmadığı için İstanbul'da toplu taşımaların bedava olup olmayacağı kesinleşmedi. Ancak, tahminlere göre, İstanbul'da ulaşımın geçmiş yıllardaki gibi Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olması bekleniyor.

23 NİSAN'DA OTOBÜS, MARMARAY, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ 2024?

İstanbul'da 23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı hakkında güncel bilgilere ulaşmak için ALO 153 numaralı hattı arayabilirsiniz. Ayrıca, İstanbul'da yaşayanlar için bir diğer iyi haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan'da Marmaray seferleri ücretsiz olacak.