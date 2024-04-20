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ALES'E GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2024 | ALES'te kalem, silgi veriliyor mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) her yıl 3 kez gerçekleştiriliyor. Sınava girecek olan öğrenciler ise sınav detayları ile ilgili sorgulara başladı. ALES'te kalem veriliyor mu? ALES'e kalem, silgi getirilir mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Konu ile ilgili güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 18:46 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 18:50
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ALES'E GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2024 | ALES'te kalem, silgi veriliyor mu?

ALES'e girecek olan adaylar sınav ile ilgili araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen sınava milyonlarca öğrenci katılıyor. Peki, ALES'te kalem veriliyor mu? ALES'e kalem, silgi getirilir mi? İşte yanıtı...

ALES'TE KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'te sınava giren adaylara kalem, silgi, açacak ve peçeteden oluşan bir set veriliyor. Adaylar sınava girerken yanlarında ayrıca kalem veya silgi getirmiyorlar. Getiren adayların kalemleri de sınava alınmıyor. ALES sınavına giderken yalnızca sınav giriş belgesi, kimlik ve üzerinde etiket olmayan pet su şişesi almak yeterli oluyor.

2024/ALES-1 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınava girmek isteyen adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES'e katılmak isteyen adayların en geç saat 10.00'da sınav salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ALES-1 için adaylara 2,5 saat süre tanınacak. 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erecek.

ALES-1 SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 ALES/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?'

ALES-1 kapsamında adaylara 100 soru sorulacak. Adaylardan bu sorulara 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istenecek.

ALES-1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024'ün ilk ALES sınavı olan ALES-1'in sonuçları, 10 Mayıs 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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