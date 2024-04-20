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ALES saat kaçta yapılacak? | ÖSYM ALES kaç soru kaç dakika? - ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Son giriş saati kaç?

Lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin katılım gösterdiği, ÖSYM tarafından düzenlenen ALES-1 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21 Nisan Pazar günü yapılan sınava katılacak adaylar, sınav salonlarındaki yerlerini almak için hazırlanırken olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği sınav ile ilgili arama motorlarında 'ALES son giriş saati kaç? ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 ALES/1 kaç soru, kaç dakika?' sorgulamaları yapılıyor. Detayları ve bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 18:50
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ALES saat kaçta yapılacak? | ÖSYM ALES kaç soru kaç dakika? - ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Son giriş saati kaç?

ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce adayın başvuruda bulunduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl ilk kez düzenleniyor. 21 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak olan adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği sınav hakkında arama motorlarında 'ALES son giriş saati kaç? ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 ALES/1 kaç soru, kaç dakika?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024/ALES-1 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınava girmek isteyen adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES'e katılmak isteyen adayların en geç saat 10.00'da sınav salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ALES-1 için adaylara 2,5 saat süre tanınacak. 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erecek.

ALES-1 SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 ALES/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?'

ALES-1 kapsamında adaylara 100 soru sorulacak. Adaylardan bu sorulara 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istenecek.

ALES-1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024'ün ilk ALES sınavı olan ALES-1'in sonuçları, 10 Mayıs 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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