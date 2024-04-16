Haberler Haberler ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 17 - 23 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 17 - 23 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, fırsatlar kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinden oyuncağa, gıdadan deterjana birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 17 - 23 Nisan kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:00
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