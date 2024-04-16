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ÖN LİSANS KPSS'YE NE KADAR KALDI? | KPSS lisans ön lisans ne zaman 2024?

KPSS ön lisans tarihleri sınava girecek adaylar tarafından ilgiyle araştırılıyor. ÖSYM tarafından her yıl belirlenen sınav takvimine göre KPSS ön lisans ve lisans tarihleri belirleniyor. Kamuda memur olmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS için 2024 tarihleri ve detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 22:50
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ÖN LİSANS KPSS'YE NE KADAR KALDI? | KPSS lisans ön lisans ne zaman 2024?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2024? | ÖSYM KPSS ön lisans ve lisans tarihleri belli oldu. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. Ön lisans KPSS'ye ne kadar kaldı? KPSS lisans ön lisans ne zaman 2024? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılırken güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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