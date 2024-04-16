ÖN LİSANS KPSS'YE NE KADAR KALDI? | KPSS lisans ön lisans ne zaman 2024?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2024? | ÖSYM KPSS ön lisans ve lisans tarihleri belli oldu. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. Ön lisans KPSS'ye ne kadar kaldı? KPSS lisans ön lisans ne zaman 2024? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılırken güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024