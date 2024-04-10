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Teşrik Tekbiri nedir, nasıl ve ne zaman getirilir? - TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Bayram zamanlarında yerine getirilen Teşrik Tekbiri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Teşrik Tekbiri nedir, nasıl ve ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri anlamı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 12:10
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Teşrik Tekbiri nedir, nasıl ve ne zaman getirilir? - TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Diyanet'ten edinilen bilgiler ışığında teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik Tekbiri getirmek isteyenler araştırmalara başladı. Teşrik Tekbiri nedir, nasıl ve ne zaman getirilir? sorularının yanıtını sizler için derledik.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR VE NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesi anlamına gelmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

Peki, teşrik tekbiri kazası nasıl olur? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması:

TEŞRİK TEKBİRİNİN KAZASI

Teşrik günlerinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, bayramın son günü ikindi namazı dahil kılınacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi gerekir.

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