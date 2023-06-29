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KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ? | Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi? DİYANET

Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin dağıtımı, pay edilmesi ve kimlere verilip nasıl değerlendirileceği konularına açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Kurban eti kimlere verilmez?' sorusunu da yanıtladı. Allah katında kesilen kurbanların maddi durumu yetersiz olan kişilere dağıtılması esasına dayanan kurban etleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi?' sorularının cevabını haberimizde verdik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 08:10
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ? | Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi? DİYANET

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ? | Mübarek Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte tüm İslam alemini bayram heyecanı sardı. Yılın ikinci bayramı olan ve Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı'nda, kurbanlık kriterine uyan hayvanlar İslami koşullara uygun kesilmesinin ardından etleri dağıtılır. Peki kurbanlık et kime verilir, kime verilmez? İşte Diyanet yorumuyla tüm merak edilenler...

ANNE, BABA, KARDEŞ, AKRABAYA KURBAN ETİ VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?' sorusuna şu şekilde cevap vermektedir:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)."

Bu durumda, kurban eti anneye, babaya, kardeşlere ve akrabalara verilebilir.

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ DİYANET?

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyurulmuştur:

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)

Bu ayete göre, kurban etinden hem sahibi yiyebilir hem de zengin – fakir akraba ve konu komşuya ikram edilir. Burada bu kimselerin müslüman olması şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kurban etinden gayrimüslimlere de verilebilir. Hatta bu yol, kalplerinin İslam'a ısındırılması gibi güzel bir hedef içermesi açısından tavsiye bile edilebilir.

KURBAN DERİSİNİ SATMAK CAİZ MİDİR?

Kurban sırf Allah rızâsını kazanmak için kesildiğinden etinin satılması câiz olmadığı gibi derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Eğer satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir.

Kurbanın etinin dağıtımı gibi diğer parçalarının hediye edilmesi veya parasının tasadduku da netice itibariyle kurban ibadetinin bir parçasını teşkil ettiğinden bunlarda da tasaddukun dinen câiz olduğu amaç ve yönlerin gözetilmesi gerekir. Eğer kurban ücretle kestirilmişse kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez. Kurbanlık hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak câiz olmayıp yararlanılmışsa bedelinin sadaka olarak verilmesi gerekir.

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