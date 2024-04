GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2024? 🌔Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2024?🌔| Yılın ilk Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olaylarına ilgi duyulan ülkemizde, Güneş tutulmasının gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir güneş tutulması sırasında, güneşin normalde verdiği güçlü ışık ve enerji kısa bir süreliğine engellenir veya zayıflatılır. Astrolojik açıdan büyük değişimlerin ve dönüşümlerin işaretçisi olarak kabul edilen Güneş tutulması hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Güneş tutulması ne zaman 2024? Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2024 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 21.20'de başlayacak Güneş tutulmasında Ay, Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'in ışığını Dünya'nın bir kısmının üzerinde engelleyecek. Bu nedenle, bir güneş tutulması sırasında Güneş'ten gelen ışık kısmen veya tamamen engellenir ve gökyüzünde bir tutulma oluşur.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Yılın ilk Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Ancak senenin ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de çıplak gözle (ya da koruma gözlükleri ile) takip edilebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN GÖRÜLECEK?

Bu yıl meydana gelecek ilk Güneş tutulması Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş, her zaman Dünya etrafında dönerken Ay da Dünya etrafında döner. Ancak, her iki gökcismi de aynı düzlemde değildir. Güneş, Dünya etrafındaki bir yıl içinde düz bir düzlemde hareket ederken, Ay'ın yörüngesi Dünya'nın ekliptik düzlemine göre birkaç derece eğiktir. Bu nedenle, Ay'ın Dünya'nın önünden geçtiği her yeni ay dönemi sırasında, bir güneş tutulması gerçekleşmez. Çünkü Ay'ın gölgesi genellikle Dünya'nın yukarısından veya aşağısından geçer.

Ancak, Ay'ın yörüngesinin belirli noktalarına denk geldiğinde ve Dünya ile Güneş arasında bir hizalanma oluştuğunda, güneş tutulmaları gerçekleşir. Bu hizalama, Ay'ın Güneş'in önünden geçtiği ve Güneş'in ışığının bir kısmını veya tamamını Dünya'nın bir kısmının üzerine engellediği bir noktada meydana gelir. Bu durumda, güneş tutulması yaşanır.

Güneş tutulmaları, kısmi, tam veya halka şeklinde olabilir. Kısmi tutulmalarda Ay, Güneş'in tamamını kapatmaz ve sadece bir kısmını engeller. Tam tutulmalar, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla gerçekleşirken, halka şeklindeki tutulmalarda Ay'ın boyutu Güneş'in boyutunu tamamen kapatmaz ve bir halka şeklinde bir görüntü oluşur.