Arefe günü İhlas okumanın fazileti nedir? | Ramazan Bayramı Arefe günü İhlas kaç kez, neden okunur? - DİYANET 2024

Arefe günü İhlas suresini okumanın pek çok fazileti vardır. İhlas suresini farklı sayılarda okumanın faziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de mevcuttur. Konu ile ilgili bilinen tüm detayları sizler için derledik.

AREFE GÜNÜ BİN DEFA İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, bin defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:

"Kim ki bin kere 'Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur."

"Kim ki Arefe gününde bin kere 'Kulhüvallahü ehad suresi'ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir."

"Kim Arefe akşamında / gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir."

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir âdet olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de "Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup..." demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

"Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk..."

Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır. Mesela; Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahü ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (sübhanellah), on defa tehlil (la ilahe illallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa 'Allah'ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.' (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da 'Allah'ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.' (mealindeki) duayı okurdu."

"Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene / sevap verir."

Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki;

"Kim Allah'ın Resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler)."

Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üçer defa okunması gibi daha birçok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.