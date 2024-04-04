Cuma Hutbesi (Kadir Gecesi Hutbesi) DİYANET 5 NİSAN 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma günleri belirlenerek camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. İslam dininde Cuma namazı öncesi cemaate hitap edilen kısa bir vaaz niteliğindeki Cuma hutbesini merak edenler, 5 Nisan Cuma hutbesi, konusu, PDF İNDİR sorgulamaları yapıyor. İşte 5 Nisan 2024 Cuma hutbesi detayları...
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