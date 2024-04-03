TAYVAN'DA DEPREM SON DAKİKA | Tayvan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı?

TAYVAN'DA DEPREM SON DAKİKA| Tayvan Meteoroloji Dairesi, Tayvan açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldiğini kaydetti. Sismoloji yetkililerince Tayvan'da 'son 25 yılın en güçlü depremi' olarak nitelen sarsıntıda birçok bina hasar gördü. Depremin ardından tsunami uyarıları verilirken vatandaşlar tarafından merak edilen 'Tayvan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? Sayısı kaç? Tayvan'da son durum ne?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TAYVAN'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tayvan Meteoroloji Dairesi ise depremin şiddetini 7,2 olarak açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

20 dakikada 2. deprem

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.

TAYVAN DEPREM ÖLÜ, YARALI VAR MI?

7,4 ve 6,4 şiddetindeki iki depremin ardından 4 kişini hayatını kaybettiği, 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

TAYVAN'DA SON DURUM

USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu. Ancak daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı.

Elektrik ve internet kesildi, ulaşım kapandı

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

Japonya ve Filipinler'de tsunami uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu. Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu. Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

25 yıl önceki depremde 2 bin 400 ölü

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.